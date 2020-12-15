15 Декабря 2020
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Политика В России
Михаил Мишустин (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продукты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал несколько постановлений, которые должны стабилизировать ситуацию с ростом цен на социально значимые продукты.

Как сообщает пресс-служба кабмина, один из документов касается специальных соглашений. Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат их с производителями продовольствия и торговыми сетями.

Предполагается, что такие соглашения помогут поддерживать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, на сахар и подсолнечное масло.

Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведет Росстат.

Соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен планируют заключить до 20 декабря, действовать они будут до конца первого квартала 2021 года.

Кроме того, для поддержки производителей муки предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Также будут установлены тарифные квоты на вывоз зерновых.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин и Михаил Мишустин отчитали правительство за рост цен на социально важные продукты. Кабинету министров было велено подготовить к этой неделе меры по снижению стоимости продовольственных товаров. В итоге до 20 декабря производители должны заключить с торговыми сетями соглашения о фиксации цен. Согласно планам правительства, розничные цены на сахар-песок не должны превышать 46 руб. за кг, на подсолнечное масло – не более 110 руб. за литр.

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Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продукты

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Теги: михаил мишустин, цены на продукты, правительство



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