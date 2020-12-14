14 Декабря 2020
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Центробанк выпустит 10-рублевую монету, посвященную Екатеринбургу

В следующем году Центробанк РФ выпустит памятную монету, посвященную Екатеринбургу. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Советом директоров Банка России принято решение о выпуске в 2021 году в серии "Города трудовой доблести" памятной монеты из недрагоценных металлов "Екатеринбург", - говорится в официальном сообщении Центробанка, адресованном свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

Планируется, что памятная монета номиналом 10 рублей будет выпущена тиражом до пяти миллионов штук.

Напомним, что почетное звание "Город трудовой доблести" было присвоено президентом России Владимиром Путиным уральским городам Екатеринбург (Свердловск) и Нижний Тагил в июле этого года. В поддержку этого высказались более 700 тысяч жителей Свердловской области во время голосования за поправки в Конституцию РФ.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ(2020)|Фото: Накануне.RU

Звание "Город трудовой доблести" присваивается за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, и проявление массового трудового героизма.

В городе, удостоенном такого звания, согласно федеральному закону будет устанавливаться стела с изображением герба и текстом соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться празднования и салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

Как сообщало Накануне.RU, летом этого года глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с главами Екатеринбурга и Нижнего Тагила Александром Высокинским и Владиславом Пинаевым. На ней губернатор заявил, что этим круг мероприятий и шагов по увековечению подвига тех, кто трудился в тылу, в Свердловской области не будет ограничен.

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Центробанк выпустит 10-рублевую монету, посвященную Екатеринбургу

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Теги: монета, Центробанк, Екатеринбург



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