В России установят почетное звание "Город трудовой доблести"

Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, который предлагает установить в стране почетное звание "Город трудовой доблести". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте Госдумы.

Уточняется, что данное звание присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

"Обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", - говорится в документе.

В муниципалитете, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и непосредственно в День города.

Как сообщало Накануне.RU, в Свердловской области в 2020 году ветераны Великой Отечественной войны получат по 5 тысяч рублей ко Дню Победы.