Екатеринбург может одним из первых в России получить звание "Город трудовой доблести"

Екатеринбург может стать одним из первых претендентов среди российских муниципалитетов на звание "Город трудовой доблести".

Напомним, в выходные Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, который предлагает установить в стране почетное звание "Город трудовой доблести": оно присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В муниципалитете, удостоенном такого звания, будет устанавливаться стела с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и непосредственно в День города.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, уральская столица может стать одним из первых претендентов на присвоение нового звания, поскольку в годы войны город стал крупнейшим центром оборонной индустрии Советского Союза. На свердловских заводах был налажен выпуск танков Т-34 и Т-60, самоходных артиллерийских установок, бронекорпусов боевых машин и многого другого.

Кроме этого, предприятия легкой промышленности снабжали Красную армию солдатским обмундированием, обувью и продовольствием, а за самоотверженную трудовую деятельность в военные годы 12,9 тысячи свердловчан были награждены орденами и медалями. Также 26 промышленных предприятий Свердловска были удостоены правительственных наград.

Стоит отметить, что закон "О почетном звании "Город трудовой доблести" вступит в силу после принятия Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания президентом страны.