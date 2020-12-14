14 Декабря 2020
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Происшествия Свердловская область
ЖК Бажовский, пистолет (2018) | Фото: СКР Свердловской области

Житель Екатеринбурга выстрелил соседу в голову из-за замечания на поведение детей

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело мужчины, выстрелившего в соседа из-за замечания на поведение детей. Теперь его могут надолго отправить в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 24 марта этого года: одна из жительниц многоквартирного дома сделала замечание мужчине на поведение его детей на детской площадке. Тому это не понравилось, вспыхнул конфликт, в ходе которого он ударил женщину. Она пришла домой и рассказала обо всем мужу.

Тот пошел к соседу и потребовал объяснений. Однако разговора не получилось, после чего, по версии следствия, отец детей решил убить мужа пострадавшей женщины. Он прошел в одну из комнат своей квартиры, где взял имевшееся у него гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения калибра 18/45 мм.

Затем уралец вышел на лестничную площадку и без объяснения причин произвел один выстрел в голову соседа. Мужчина упал, ударившись головой об пол, и потерял сознание.

медицинская скорая помощь, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Как позже установит экспертиза, пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму в виде перелома костей свода черепа, ушиб головного мозга средней степени, огнестрельную рану в лобной области с инородным телом в полости черепа, а также гематомы в области головы. Это было квалифицировано экспертом как тяжкий вред здоровью. К счастью, мужчине вовремя оказали медицинскую помощь, и он остался жив.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, своей вины стрелок не признал и пытался спрятать орудие преступления – травматический пистолет "Оса". В связи с этим злоумышленник был заключен под стражу. По делу допрошен ряд свидетелей, проведены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и баллистическая судебные экспертизы.

Сейчас уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. По статье о покушении на убийство стрелявшему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Житель Екатеринбурга выстрелил соседу в голову из-за замечания на поведение детей

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Теги: стрелок, дети, замечание, суд, Екатеринбург



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