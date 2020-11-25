Forbes назвал ракеты США в Румынии "сюрпризом" для России в Крыму

Американские и румынские военные провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Черном море.

Две реактивные системы залпового огня (HIMARS) были на несколько часов переброшены с авиабазы Рамштайн в Германии и после стрельб отбыли обратно.

Forbes сообщает, что смертоносные системы дальнего действия разместили всего в 250 милях от побережья Крыма, после чего выпустили несколько ракет в сторону Черного моря.

Автор публикации отмечает, что США устроили "ракетный сюрприз" для российской группировки в Крыму, пишет Regnum.

Ранее в Минобороны РФ не раз заявляли, что военно-политическая обстановка на западных границах России остается напряженной. Это вызвано присутствием НАТО в странах Восточной Европы, развертыванием систем противоракетной обороны США в Польше и Румынии и расширением военного сотрудничества США с Швецией и Финляндией.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупреждал, что Россия может принять асимметричные меры в ответ на активность стран НАТО в Черном море и на Балтике.