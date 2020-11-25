Королева Великобритании выпустит собственный джин

Королева Великобритании Елизавета II запустила производство джина собственной марки под названием Sundringham Celebration Gin. спиртной напиток делают на основе японской хурмы и мирта. Крепость алкоголя - 42 градуса. "Королевская" бутылка стоит 50 фунтов (более 5 тыс. руб.).

Все используемые при производстве джина растения собирают вручную. В него добавили лимонную вербену, ягоды боярышника и листья тутового дерева, сообщает Daily Mail.

Как сообщалось, королева Великобритании Елизавета II с 2019 года носит только этичную одежду: искусственный мех, замшу и кожу.

Впрочем, в гардеробе монарха остаются некоторые вещи из натуральных материалов животного происхождения. Например, уже много лет она надевает на открытие парламента горностаевую мантию.