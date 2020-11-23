Хуситы нанесли удар по нефтехранилищу в саудовской Джидде

Йеменские хуситы сегодня ночью атаковали саудовское нефтехранилище, расположенное в тысяче километров от границы.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что атака была совершена с помощью крылатой ракеты типа "Кудс-2". Он также разместил спутниковый снимок с надписью "Северный завод Джидды - Saudi Aramco". На Google Maps показан объект, соответствующий этому изображению и описанию, находится он на северной окраине Джидды - портового города на Красном море.

По данным Washngton Post, примерно в это же время власти Саудовской Аравии встречали прибывшего с визитом госсекретаря США Майка Помпео.