Представителю "Аэрофлота" в Лондоне предъявлено обвинение в госизмене

Представителю "Аэрофлота" в Лондоне Дмитрию Федоткину предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвинение предъявили сотрудники ФСБ. Вину Федоткин не признаёт. Ему вменяют передачу секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.

Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина до 10 января 2021 г.