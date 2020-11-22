22 Ноября 2020
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тюрьма надзиратели (2012) | Фото:

Представителю "Аэрофлота" в Лондоне предъявлено обвинение в госизмене

Представителю "Аэрофлота" в Лондоне Дмитрию Федоткину предъявлено обвинение в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвинение предъявили сотрудники ФСБ. Вину Федоткин не признаёт. Ему вменяют передачу секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности.

Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина до 10 января 2021 г.

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Представителю "Аэрофлота" в Лондоне предъявлено обвинение в госизмене

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Теги: Аэрофлот, Дмитрий Федоткин, госизмена



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