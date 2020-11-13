СМИ: сотрудник "Аэрофлота" подозревается в передаче Великобритании секретных данных

Сотрудник "Аэрофлота" Дмитрий Федоткин арестован по делу о госизмене.

Он передавал секретные данные разведслужбе Великобритании. Свою вину россиянин не признает. Федоткин - уроженец Москвы, где его и задержали, сообщает РИА "Новости".

Россиянин "предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании", при этом не имел доступа к гостайне, сообщает ТАСС.

11 ноября в центральный офис "Аэрофлота" в Москве пришли сотрудники ОМОН и ФСБ.

Федоткин находится на карантине в СИЗО "Лефортово".