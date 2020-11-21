21 Ноября 2020
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Коллаж. печенеги, половцы, экономика, Путин, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин назвал причины кризиса, которого мир не знал "со времен Великой депрессии"

В субботу президент РФ Владимир Путин выступил на встрече глав делегаций стран-участниц "Группы двадцати", приглашенных государств и международных организаций. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

В своем выступлении Путин сказал, что масштаб проблем, с которыми человечество столкнулось в 2020 году, действительно является беспрецедентным.

"Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии, наверное, еще не знал", - отметил российский президент.

Владимир Путин, Дональд Трамп, саммит Группы 20(2020)|Фото: пресс-служба президента РФ

Он заявил, что серьезно подорван рост национальных экономик: пандемия уже унесла десятки и сотни тысяч жизней, а миллионы людей лишились своих рабочих мест и доходов.

"Несмотря на позитивные некоторые сигналы, все-таки главным риском остается массовая долгосрочная так называемая "застойная" безработица с последующим ростом бедности и социальной неустроенности", - добавил Владимир Путин, отметив, что роль "двадцатки" состоит в том, чтобы этого не допустить.

Саммит под председательством Саудовской Аравии проходит 21 и 22 ноября в режиме видеоконференции. Обсуждаются вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения, восстановления мировой экономики и многие другие.

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Путин назвал причины кризиса, которого мир не знал "со времен Великой депрессии"

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Теги: Путин, саммит, кризис, причины



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