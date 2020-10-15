ЕС ввел санкции в отношении шести российских чиновников из-за ситуации с Навальным

Евросоюз ввел в действие решение о санкциях в отношении шести российских чиновников и научного института в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Постановление опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку любых финансовых активов в европейских банках, пишет ТАСС.

Как и сообщалось, санкции введены в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, начальника управления президента РФ по внутренней политике Андрея Ярина, заместителей министра обороны РФ Алексея Криворучко и Павла Попова, а также полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

В санкционный список также включен Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий (ГосНИИОХТ). Предпринимателям из ЕС запрещено поддерживать с НИИ любые отношения. По данным западных спецслужб, на этом предприятии было разработано и произведено нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое якобы использовалось для "отравления" Навального.

В МИД РФ ранее пообещали ответные меры, если Евросоюз введет санкции против Москвы из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.