"Монако" без Головина одержал победу над ПСЖ, проигрывая 0:2

21 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт За рубежом
ФК Монако (2020) | Фото: twitter.com/AS_Monaco

"Монако" без Головина одержал победу над ПСЖ, проигрывая 0:2

В пятницу в 11-м туре чемпионата Франции по футболу "Монако" на своем поле принимал действующего чемпиона – ПСЖ. Монегаски сумели одержать волевую победу, уступая в два мяча.

В первом тайме дублем отметился лидер парижан Килиан Мбаппе, забив один раз с игры и один – с пенальти. Затем он и форвард Мойзе Кин провели еще по голу, однако ни один из них не был засчитан.

Все резко изменилось во втором тайме: сначала нападающий "Монако" Кевин Фолланд отыграл один мяч, а затем оформил дубль. Под занавес встречи защитник гостей Абду Диалло уронил Фолланда в своей штрафной, получив за это красную карточку и пенальти в ворота собственной команды. Сеск Фабрегас уверенно пробил с точки, принеся "Монако" волевую победу.

Несмотря на этот результат ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате с 24 очками. Монегаски, у которых теперь 20 очков, вышли на второе место.

Стоит отметить, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин участия в этом матче не принимал, так как до сих пор не восстановился после травмы, полученной еще в августе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Монако" без Головина одержал победу над ПСЖ, проигрывая 0:2

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Монако, ПСЖ, победа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети