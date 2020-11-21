"Монако" без Головина одержал победу над ПСЖ, проигрывая 0:2

В пятницу в 11-м туре чемпионата Франции по футболу "Монако" на своем поле принимал действующего чемпиона – ПСЖ. Монегаски сумели одержать волевую победу, уступая в два мяча.

В первом тайме дублем отметился лидер парижан Килиан Мбаппе, забив один раз с игры и один – с пенальти. Затем он и форвард Мойзе Кин провели еще по голу, однако ни один из них не был засчитан.

Все резко изменилось во втором тайме: сначала нападающий "Монако" Кевин Фолланд отыграл один мяч, а затем оформил дубль. Под занавес встречи защитник гостей Абду Диалло уронил Фолланда в своей штрафной, получив за это красную карточку и пенальти в ворота собственной команды. Сеск Фабрегас уверенно пробил с точки, принеся "Монако" волевую победу.

Несмотря на этот результат ПСЖ продолжает лидировать в чемпионате с 24 очками. Монегаски, у которых теперь 20 очков, вышли на второе место.

Стоит отметить, что российский полузащитник "Монако" Александр Головин участия в этом матче не принимал, так как до сих пор не восстановился после травмы, полученной еще в августе.