"Удержались": в ФНС сообщили о минимальном налоговом разрыве за всю историю

В Федеральной налоговой службе сообщили о значительном снижении проверок бизнеса. "Если у нас 2010 год – это 70 тысяч проверок, прошлый год – это 9 тысяч проверок", - рассказал глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом России.

Он отметил, что компании при этом все равно не остаются без пригляда: "Здесь вопрос не в том, что мы просто сокращаем проверки, а суть заключается в том, что мы внедряем аналитические инструменты, и, по сути, компании видят, что транзакции отслеживаются, и смысла уходить [уплаты налогов] просто никакого нет".

Егоров сообщил, что сегодня доля налогового разрыва сократилась до минимума. Например, НДС она составляет 0,43% от всех оборотов и вычетов страны. "Такой минимальной цифры мы еще не наблюдали, а качество, то есть привычка ухода от уплаты налогов, по сути, сама уходит. Даже в такой кризисной ситуации мы все равно наблюдаем очень низкие показатели налогового разрыва – это, мне кажется, особенная ценность", - сообщил чиновник.

По итогам года ФНС планирует выйти на 20,5 трлн руб. консолидированного бюджета, что составит -10% к прошлому году. Путин в ответ на это порадовался: "Это хорошо, это значит, что все-таки ненефтегазовый доход у нас стабильный". "Да, совершенно верно, удержались", - поддержал Егоров. Тогда президент пошел дальше и предположил: "Он, наверное, даже увеличивается. Я думаю, может быть, даже и повыше станет". С этим глава ФНС уже согласиться не мог: "Мы, как всегда, консервативны, поэтому посмотрим конец года. Надеюсь, что, может быть, какой-то плюс покажет. Тут главное – не передавить".