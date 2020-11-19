19 Ноября 2020
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Экономика В России Москва
швейная машинка, потрной, малый бизнес, самозаняты (2020) | Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

ФНС: Количество самозанятых в России растет по 5 тысяч человек в день

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егородв назвал количество самозанятых в России.
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На встрече с Владимиром Путиным глава ФНС сообщил о положительном влиянии программы для самозанятых. В ее рамках были возвращены все налоги за 2019 года и начислено более 15 млрд руб. в виде так называемых бонусов – капитала на уплату налогов.

"Их уже более миллиона 300 тысяч человек работает. Поэтому те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали и те, кто регистрировались сами, – те получили максимальную поддержку от государства", - рассказал Егоров.

"У нас [количество] самозанятых растет по 5 тысяч человек в день. Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными – просто, удобно, без лишней административной нагрузки", - добавил глава службы.

Путину это тоже понравилось: "Конечно, у граждан всегда много претензий к государству, и обоснованно, как правило, но если государству удается реализовывать заявленные цели и выполнять свои обещания, то это дает очень позитивную динамику развития в данном случае в этом секторе экономики".

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ФНС: Количество самозанятых в России растет по 5 тысяч человек в день

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Теги: самозанятые, налоговые льготы, даниил егоров



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Ранее 19.11.2020 14:21 Мск "Удержались": в ФНС сообщили о минимальном налоговом разрыве за всю историю

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