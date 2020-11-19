ФНС: Снижение налоговых поступлений за 10 месяцев составило 11%

Снижение налоговых поступлений в России за 10 месяцев 2020 года составило 11%. Поступления составили 16,9 трлн руб. Но еще во втором квартале снижение поступлений составляло 26%. Об этом Владимиру Путину рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Глава ФНС рассказал о том, как введенные налоговые послабления, вычеты, льготы и отсрочки на период эпидемии повлияли на наполянемость бюджета: "Там, где были сконцентрированы максимальные усилия, – это помощь для сохранения занятости бизнесу, – соответственно, это отразилось и на поступлении зарплатных налогов так называемых, если мы говорим о подоходном налоге и страховых взносах. Подоходный налог подрос на 4%. Мы так видим, что эта динамика сохранится и до конца года, я имею в виду по сравнению с прошлым годом. При этом страховые взносы, там, где было снижение для малого бизнеса в два раза ставок, с 30 до 15%, а это 74% компаний страны, там все равно мы остались в позитивном поле, и все равно сбор показывает положительный результат".