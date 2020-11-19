19 Ноября 2020
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Политика В России
глава Минтранса (2018) | Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Экс-министру транспорта Евгению Дитриху нашли работу

Кабмин России рекомендовал кандидатуру Евгения Дитриха на пост главы ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания".

Как ожидается, он будет назначен на пятилетний срок. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров компании.

На пост председателя совета директоров ГТЛК рекомендовано назначить министра транспорта Виталия Савельева.

Как сообщалось, экс-министр транспорта России Евгений Дитрих отказался занять пост врио губернатора Белгородской области.

В период ожидания отставки Дитриха в СМИ широко обсуждалось, что ему будет предложен пост главы региона.

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Экс-министру транспорта Евгению Дитриху нашли работу

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Теги: Дитрих, ГТЛК



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Ранее 12.11.2020 12:30 Мск СМИ: Экс-глава Минтранса Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области

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