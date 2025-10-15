Экс-глава Минтранса России стал сенатором

Сенатором Совфеда – представителем правительства Новгородской области стал бывший глава Минтранса России Евгений Дитрих.

"Я уверен, что Евгений Иванович с честью и достоинством будет представлять интересы новгородцев на федеральном уровне. Евгений Иванович – опытный профессионал с большим управленческим стажем. Его знания и навыки помогут в решении актуальных задач, стоящих перед нашим регионом, и в продвижении наших инициатив на уровне страны", - написал в своём telegram-канале губернатор Новгородской области Александр Дронов.

В 2020-ом Кабмин России рекомендовал кандидатуру Евгения Дитриха на пост главы ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Он проработал на этом посту пять лет.