СМИ: Экс-глава Минтранса Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области

12 Ноября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Константин Семин - о выборах в США

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
ПМЭФ, министр транспорта Евгений Дитрих, президент Аэрофлота Виталий Савельев (2018) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Экс-глава Минтранса Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области

Экс-министр транспорта России Евгений Дитрих отказался занять пост врио губернатора Белгородской области, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Читайте также:

В период ожидания отставки Дитриха в СМИ широко обсуждалось, что ему будет предложен пост главы региона. Уже несколько недель Белгородская область находится без руководителя (последний ельцинский губернатор Евгений Савченко пересел из губернаторского кресла в сенаторское).

Отметим, что других отставных министров уже пристроили. Так, Владимир Путин назначил экс-главу Минстроя Владимира Якушева полпредом в УрФО (сегодня Якушев, кстати, дает первую пресс-конференцию в этом статусе в Екатеринбурге), бывшего министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на партийную работу в руководство "Единой России" пригласил Дмитрий Медведев. Дитрих же остался "непристроенным".

Отказавшись от губернаторского поста, Дитрих может уйти в бизнес-структуры, сказал один из собеседников РБК.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Экс-глава Минтранса Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: евгений дитрих, врио губернатора, белгородская область, минтранс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети