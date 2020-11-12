СМИ: Экс-глава Минтранса Дитрих отказался от поста врио губернатора Белгородской области

Экс-министр транспорта России Евгений Дитрих отказался занять пост врио губернатора Белгородской области, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

В период ожидания отставки Дитриха в СМИ широко обсуждалось, что ему будет предложен пост главы региона. Уже несколько недель Белгородская область находится без руководителя (последний ельцинский губернатор Евгений Савченко пересел из губернаторского кресла в сенаторское).

Отметим, что других отставных министров уже пристроили. Так, Владимир Путин назначил экс-главу Минстроя Владимира Якушева полпредом в УрФО (сегодня Якушев, кстати, дает первую пресс-конференцию в этом статусе в Екатеринбурге), бывшего министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина на партийную работу в руководство "Единой России" пригласил Дмитрий Медведев. Дитрих же остался "непристроенным".

Отказавшись от губернаторского поста, Дитрих может уйти в бизнес-структуры, сказал один из собеседников РБК.