18 Ноября 2020
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Политика В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

В Кремле не связывают лечение губернатора Сипягина в Москве с уровнем медицины во Владимире

В Кремле заявили, что губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вправе сам решать, где ему лечиться от коронавирусной инфекции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не видит связи между лечением Сипягина в частной московской клинике и ситуацией с коронавирусом в этом регионе.

По его словам, многие губернаторы находятся на лечении, но не перестают дистанционно исполнять свои функции, передает "Интерфакс".

Сипягин сообщил о том, что заразился коронавирусом, 13 ноября. Сначала он лечился амбулаторно во Владимире. Но накануне в Instagram губернатор написал, что у него началось осложнение и он продолжит лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать место в региональном инфекционном госпитале.

СМИ раскритиковали Сипягина, посчитав, что его лечение в Москве доказывает низкий уровень врачебной помощи больным коронавирусом во Владимирской области.

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В Кремле не связывают лечение губернатора Сипягина в Москве с уровнем медицины во Владимире

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Теги: дмитрий песков, владимир сипягин



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