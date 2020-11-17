В Сибири выявлены мутации генома коронавируса - Роспотребнадзор

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся возбудителем инфекции COVID-19, начал мутировать в сибирском регионе. Изменения вируса выявили эксперты в Сибирском федеральном округе, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Определенные изменения коронавируса есть в Сибирском регионе, там формируется свой вариант с определенными мутациями", - цитирует главного санитарного врача России РИА Новости.

В июле Попова говорила, что за время циркуляции в России значимых изменений вирусного генома не было выявлено. По ее словам, сейчас вирусологи исследуют не менее 150 материалов в месяц (их поставляют от пациентов из разных регионов), прочитаны полные геномы для 281 изолята нового вируса.