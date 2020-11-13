Екатеринбурженка пригласила домой случайного знакомого, и он убил ее, изнасиловав и умертвив двух несовершеннолетних

В уральской столице перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве случайной знакомой, а также в изнасиловании и расправе над ее детьми. Как сообщили Накануне.RU в пресс – службе свердловской прокуратуры страшные преступления случились еще зимой 1996 года.

Так, на тот момент 28 – летний уроженец Нижнесергинского района познакомился с 38 – летней екатеринбурженкой. Через непродолжительное время женщина привела нового знакомого к себе домой в дом на улице Луначарского. В ванной изувер утопил женщину. Затем изнасиловал и убил 16 – летнюю дочь подруги убитой. Пройдя в другую комнату, сделал то же самое с 13 – летней дочерью погибшей хозяйки квартиры.

Как рассказали в пресс – службе регионального Следственного комитета установить виновника преступлений удалось лишь спустя 8 лет, когда обвиняемый находился в местах лишения свободы за совершение другого преступления.

"При проверке по федеральной базе данных геномной информации установлено совпадение указанного генетического профиля с генетическим профилем мужчины, 1968 г.р., который отбывал наказание в одной из исправительных колоний будучи осуждённым в 2004 году за совершение ряда преступлений, в том числе убийства и изнасилования. Для проведения следственных мероприятий гражданин был доставлен в Екатеринбург", - отметили в ведомстве.

Теперь дело будет рассмотрено в Свердловском областном суде.

"Оперативное сопровождение по данному уголовному делу нашим коллегам из СКР оказывали сыщики Управления уголовного розыска областного полицейского главка, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности", - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.