На Украине введен "карантин выходного дня", рестораторы протестуют

Кабмин Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что без нового карантина Украину ждет катастрофа, так как "оптимизированная" система здравоохранения не в состоянии справляться с потоком заболевших коронавирусом.

Работа заведений сферы обслуживания и так была сильно ограничена, а теперь она будет фактически запрещена в субботу и воскресенье, кроме продуктовых магазинов и рынков. Транспорт, правда, в отличие от весны останавливать не будут.

Как это поможет, непонятно, но удар по учреждениям культуры точно будет нанесен. Об этом заявил глава Минкульта Александр Ткаченко, который выступил против этой затеи. Причем он привел убедительное свидетельство глупости этой идеи. По его словам, в учреждениях культуры как раз проще всего контролировать соблюдение ограничительных мер: поток людей регулируется, рассадка определяется, все легко контролируется - так почему их закрывать? Тем более что учреждения культуры еще больше потеряют свой и без того небольшой доход.

Глава Минздрава Максим Степанов обвинил Ткаченко в том, что он хочет понравиться людям, а вообще-то нужно объявлять тотальный карантин и закрыть все на три недели.

Вчера под зданием правительства из-за принятого решения прошли протесты работников ресторанного бизнеса, которых лишат основной выручки. Они требуют не запрещать работу на выходных, освободить их от арендной платы, ввести другие послабления, а также не дискриминировать одних, а другим разрешать работать. Также рестораторы возмущены тем, что коронавирус якобы поражает людей только на выходных, а по будням "спит".

И.о. мэра Полтавы Александр Шамота назвал "карантин выходного дня" смертью малого бизнеса. С ним согласны многие предприниматели.

Как точно заметила журналист и предприниматель Юлия Белинская, "сначала нас закрыли на карантин, чтобы подготовить больницы". Сейчас время прошло, но больницы в достаточном количестве так и не подготовили. Теперь снова закрывают. При этом, "чтобы лечиться, нужны деньги", а без работы их не будет.

Предприниматель Алексей Давиденко пишет, что "локдаун выходного дня - очередная ахинея", он не решит ни одной проблемы, но создаст массу новых.

Особое возмущение вызывает тот факт, что избранные заведения как работали, так и работают. Напомним, подобное дело на президента Владимира Зеленского даже заведено в Конституционном суде Украины за публичное нарушение им карантина в кафе, которое не должно было работать.

Отметим, что новые ограничения на Украине вводятся достаточно часто и содержат массу постоянно меняющихся требований, что создает путаницу для понимания того, где, когда и в какой мере что-то разрешено, а что запрещено.

Всего в республике общее число смертей и заражений коронавирусом за все время лишь чуть больше, чем в России (с учетом численности населения), но текущая динамика в два раза хуже. Так, сегодня выявлено 11 тыс. заражений и почти 200 смертей. Это в два раза меньше российских показателей, притом что население Украины ровно в 4 раза меньше.