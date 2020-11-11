На Украине заведено дело против Зеленского - нарушил карантин

Конституционный суд Украины (КСУ) открыл конституционное производство по делу о нарушении карантина президентом страны Владимиром Зеленским.

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Дело заведено 22 октября, но касается июньского случая, когда Зеленский устроил кофепитие в кафе во время карантина. С ним были еще несколько человек. Причем фотографии из кафе опубликовал сам Зеленский.

Хмельницкий суд обратился в Верховный суд, а тот в КСУ с просьбой предоставить официальное толкование положений ч. 1 ст. 105 конституции, что президент пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, в аспекте возможного привлечения его к административной ответственности за совершение административного правонарушения при исполнении полномочий.

Зеленский 3 июня нарушил сразу несколько правил. Так, он находился без маски в общественном месте и не соблюдал дистанцию (хотя призывал это делать граждан). Также он обслуживался внутри заведения, хотя в то время они работали только на вынос. Полиция тогда составила протокол и направила материалы в суд. Был выписан и штраф нарушителям. По соответствующей статье, это 17-34 тыс. гривен.

Напомним, недавно Зеленский затеял войну против КСУ, которая, правда, быстро утихла.