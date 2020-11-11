У российских медиков, привитых вакциной "Спутник V", выявили коронавирус

Тесты на COVID-19 у троих медиков в Алтайском крае, которые одни из первых получили российскую вакцину "Спутник V", показали положительный результат.

Всего прививки поставили 42 медицинским работникам региона. По предварительным данным, иммунитет у заболевших к моменту встречи с возбудителем коронавируса сформироваться не успел, сообщает ТАСС.

Первая партия "Спутник V" в Алтайский край состояла из 42 комплектов. Вторая партия в объеме около 2 тыс. доз поступит в регион в первом квартале 2021 года.

Напомним, в 2021 году начнется бесплатная добровольная массовая вакцинация от коронавируса в России препаратом "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".

Как сообщил директор центра Ринат Максютов, начало нескольких пострегистрационных исследований запланировано на ноябрь-декабрь текущего года. Они продлятся полгода с даты вакцинации последнего добровольца.