СК назвал основную версию крушения самолета с ведущим НТВ

Основной версией крушения самолета телеведущего Александра Колтового является техническая неисправность, сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Согласно показаниям очевидцев и изучению их видеозаписей, винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей.

В ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст, сообщили в ведомстве.

Согласно видеозаписям из аэродрома Мячково, пилот не сразу смог запустить двигатель легкомоторного самолета.

Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы, в числе приоритетной - техническая неисправность воздушного судна.

Напомним, 7 ноября в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Cessna, за штурвалом которого был ведущий НТВ Александр Колтовой. Также погиб его пассажир. Изначально сообщалось, что второй жертвой стала супруга телезвезды. Однако напарница Колтового по программе "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева опровергла эту информацию, заявив, что жена Колтового жива.

Котловой вел ток-шоу "ДНК" на телеканале НТВ и был соведущим проекта "Звезды сошлись". Авиация была хобби молодого человека, судя по социальным сетям, он посвящал ему много времени.