Следствие ищет видеозаписи авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ

Следователи просят очевидцев авиакатастрофы, в которой погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, прислать видеозаписи полета и крушения самолета, сообщила журналистам старший помощник руководителя

Видео приобщат к материалам уголовного дела, сообщает пресс-служба московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, 7 ноября в Подмосковье разбился легкомоторный самолет Cessna, за штурвалом которого был ведущий НТВ Александр Колтовой. Также погиб его пассажир. Изначально сообщалось, что второй жертвой стала супруга телезвезды. Однако напарница Колтового по программе "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева опровергла эту информацию, заявив, что жена Колтового жива.

Следствие считает, что основной версией крушения самолета телеведущего Александра Колтового является техническая неисправность.