США запретили Украине закупать российскую вакцину от коронавируса

США открытым текстом запретили Украине закупать российскую вакцину от коронавируса, причем это было сделано в безапелляционной и унизительной форме.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин предложил Украине поставки российской вакцины от коронавируса, но украинский президент Владимир Зеленский отказался, заявив, что будет ждать "настоящей" вакцины с Запада.

13 октября министр здравоохранения республики Максим Степанов высказал мысль, что если ВОЗ одобрит российскую вакцину, то ее все-таки можно будет закупать. Но через день он поменял свое мнение и сказал, что этот вопрос вообще не стоит - вакцина не прошла все стадии испытаний и никаких доказательств ее эффективности нет.

Вчера стало понятно, почему Степанов резко изменил свою риторику. Посольство США на Украине вызвало его к временной поверенной в делах США на Украине Кристине Квин. По итогам этой встречи посольство сделало заявление.

"Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!" - заявило посольство США в Facebook (частицу "не" выделило само посольство. - прим. Накануне.RU).

Также обращает на себя внимание выражение "министр Степанов", то есть даже без указания имени. Очевидно, что посольство было очень недовольно тем, чтó позволил себе Степанов, и вызвало его к себе, чтобы поставить на место. После этого публично и в унизительной форме Украине было указано, чтобы она не смела и думать о закупке российской вакцины.

При этом Украина рассматривается как полигон для испытания западных вакцин. Это признал директор экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко.

"Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение третьей фазы европейского производителя. 4200 добровольцев смогут принять участие в этом проекте", - сказала она на телевидении.

Фактически Украине запрещено закупать российскую вакцину, чтобы испытывать на украинцах западную . В этом смысле отказ Зеленского от российской вакцины как еще не испытанной, чтобы получить "настоящую" с Запада, выглядит особенно цинично. "Настоящую" и будут проверять на украинцах.

"В посольстве США прямо заявили: нет, закупать российскую вакцину мы не разрешаем. Подождите, пока мы будем готовы втридорога продать вам нашу", - написал журналист Юрий Ткачев.

О хамском тоне посольства США журналист Алексей Романов написал так: "Аборигенам указали на их место. С чем главный шаман аборигенов сразу согласился".

Бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов отметил, что США уже напрямую вызывают украинских чиновников прямо в посольство и дают им указания, запрещая украинцам выбирать, как им заботиться о своем здоровье.

"Украина утратила независимость и субъектность, и об этом без всякого стеснения напомнили нам вчера с сайта посольства метрополии", - написал Портнов.