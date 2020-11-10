Минобороны и генштаб ВС Армении выступили с обращением к жителям страны

Минобороны и генштаб ВС Армении выпустили совместное заявление по поводу заключения мирного соглашения и ввода российских миротворцев в зону конфликта в Карабахе.

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В заявлении говорится, что армянской армии в этом конфликте противостоял не только Азербайджан, ни и Турция, а также "несколько тысяч наемных террористов".

"Каждый из вас должен быть уверен, что ни у кого не должно быть ни малейшего сомнения в том, что наша армия сделала все возможное и невозможное. Мы еще раз доказали, что у нас есть непобедимые солдаты, офицеры и генералы, которые без раздумий готовы пожертвовать своими жизнями ради защиты нашей святой Родины.

Но пора остановить кровопролитие. Политические лидеры Армении, России и Азербайджана достигли договоренности, с содержанием которой вы уже знакомы. Война еще не закончена, боевые действия в Арцахе продолжаются. Тем не менее, мы поддерживаем и мы обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации. Мы должны остановить кровопролитие. Мы должны найти тела всех наших героев. Мы должны попытаться облегчить боль наших героических матерей и залечить раны раненых. Мы должны восстановить потенциал нашей армии и еще больше укрепить ее, превратив в современный и сверхмощный кулак. Слишком много дел. Война окончена. Армия сделала свое дело", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте военного ведомства.

Военные также предостерегли против антигосударственных выступлений: "Мы призываем вас воздержаться от действий, которые могут подорвать основы государственности, извлекая уроки из всех возможных ошибок, построить несравненно сильную и боеспособную армию, которой заслуживает наш героический народ".

Напомним, ранее сообщалось, что после начала протестов в Ереване руководство оппозиционных партий провело встречу с командованием генштаба ВС Армении.