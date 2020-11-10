Протестующие в Ереване избили спикера парламента Армении и его охрану

Протестующие в Ереване избили спикера Национального собрания Арарата Мирзояна, сообщает Sputnik Армения.

Между охранниками Мирзояна и демонстрантами произошла стычка. Спикер находился в автомобиле, однако протестующие вытащили его из машины. После инцидента Мирзояна госпитализировали.

Также сообщается, что протестующие ворвались в здание правительства Армении.

Протесты в Ереване начались после подписания соглашения о прекращении боев в Нагорном Карабахе.

Напомним, 9 ноября о достижении договоренностей о прекращении войны сообщил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, для него это решение стало очень трудным.

Российский президент Владимир Путин подтвердил достижение договоренности. По его словам, военные действия прекращаются с 10 ноября, в Карабахе разместят российских миротворцев.