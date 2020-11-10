"Мы еще воюем": в Ереване оппозиция провела переговоры с главой генштаба ВС Армении

Лидеры оппозиционных армянских партий "Процветающая Армения", АРФ "Дашнакцутюн" и "Отечество" встретились с главой генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном. "Sputnik Армения" сообщает, что на встрече "обсуждалась ситуация в стране". При этом в ряде СМИ появилась информация, что военные и оппозиция обсуждали возможность продолжения боевых действий, несмотря на заключение трехстороннего мирного соглашения.

"Призываем народ сохранять спокойствие, мы еще воюем. Политические партии выражают безоговорочную поддержку вооруженным силам Армении, Армии обороны Арцаха", - говорится в сообщении оппозиционных сил по итогам встречи.

Напомним, поздно вечером накануне стало известно, что Ереван, Москва и Баку договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Я принял трудное, чрезвычайно трудное решение для себя и для всех нас. Я подписал заявление с президентами России и Азербайджана о прекращении карабахской войны в 01:00. Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Стоит отметить, что мирное соглашение было заключено на фоне военных успехов Азербайджана, который взял под контроль значительную часть спорных территорий.

После объявления о мирном соглашении и вводе российских миротворцев в зону конфликта в Армении начались акции протеста с призывами продолжать военные действия, недовольные решением Пашиняна ворвались в здание правительства и устроили погром. После этого Пашиняну пришлось написать на своей странице в Facebook: "Конечно, я в Армении и полностью продолжаю выполнять свою работу на посту премьера".