В нагорный Карабах направились российские миротворцы

Россия отправила в Нагорный Карабах 1 960 миротворцев и 470 единиц техники.

Их перебросят на военно-транспортных самолетах Ил-76. По данным Минобороны, перевозка осуществляется с аэродрома Ульяновска. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах, сообщает ТАСС.

Напомним, 9 ноября о достижении договоренностей о прекращении войны сообщил премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, для него это решение стало очень трудным.

Российский президент Владимир Путин подтвердил достижение договоренности. По его словам, военные действия прекращаются с 10 ноября.

Все транспортные пути в регионе будут разблокированы, а в Карабахе разместят российских миротворцев.