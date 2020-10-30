Безрезультатно. Пять лет назад Китай разрешил всем иметь двоих детей

Ровно пять лет назад, 29 октября 2015 года, китайское правительство объявило о том, что позволит каждой семье иметь двоих детей, чтобы решить проблему старения населения страны. Американское издание Sixth Tone написало об этом ряд материалов. Основной вывод: новая демографическая политика не дала никаких положительных результатов.

В 2016 году рождаемость подросла, что вселило надежду. Однако в последующие три года она непрерывно падает. Некоторые эксперты полагают, что Китай уже может попасть в "ловушку низкой рождаемости", которая запускает цепную реакцию: растущее пожилое население действует как тормоз роста и заставляет расти по спирали расходы на уход за собой, что, в свою очередь, еще больше снижает рождаемость - люди все больше не хотят иметь детей. Это станет огромным вызовам для социально-экономической системы. Уже сейчас иметь детей в городе слишком накладно.

В крупных городах расходы, связанные с воспитанием ребенка, могут быть ошеломляющими. В опросе консалтинговой компании TF Securities за 2017 год родители в Пекине оценили расходы по меньшей мере в 78 тыс. юаней ($11 500) - это эквивалент более чем годового дохода для среднего домохозяйства в городе. То есть оба родителя должны работать, чтобы содержать хотя бы одного ребенка. С двумя детьми ситуация еще тяжелее. А бабушки и дедушки давно отвыкли помогать более чем одному внуку из-за долго действовавшей политики "одна семья - один ребенок", а многие и не хотят этого делать.

При этом на данный момент судьба китайских семей с тремя детьми остается неопределенной. В этом году на Всекитайском собрании народных представителей этот вопрос вновь поднимался, и депутат из провинции Гуандун предложил правительству отменить все наказания для семей, имеющих более двух детей. Китайские власти до сих пор наказывают за третьего ребенка , хотя очень многие не имеют и второго. Высказываются и иные предложения по мерам поддержки, но сомнительно, чтобы они возымели существенный демографический эффект.

Напомним, население Китая достигло 1,4 млрд человек, но быстро стареет. Если в 1990 году в стране старше 60 лет было только 8,5% граждан, то сегодня - более 17%. В 2050 год, по среднему варианту прогноза ООН, будет 35%. Детей же становится все меньше. За последние 30 лет их доля сократилась 28% до 17%. Рождаемость в Китае давно ниже уровня воспроизводства и лишь немного превышает 1,5 ребенка на женщину. При такой рождаемости население Китая достигнет максимума в конце 2020-х, после чего начнется депопуляция. Доля же трудоспособного населения начала сокращаться уже в конце 2010-х, что сулит Китаю экономические проблемы и ставит под вопрос его дальнейший экономический рост.

В начале года Накануне.RU писало о том, что рождаемость в Китае упала до исторического минимума. Демограф Алексей Ракша считает, что Китай допустил большую ошибку, не отменив программу "одна семья - один ребенок" еще 20-25 лет назад. Теперь упущено слишком много, и рождаемость в обозримой перспективе там существенно не повысится.