Расходы растут: министр финансов рассказала, как коронавирус повлиял на свердловский бюджет

Коронавирус оказал существенное влияние на бюджет Среднего Урала на ближайшие годы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге рассказала заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

По ее словам, из-за пандемии есть определенные особенности при формировании бюджета, которые следует учитывать. Кулаченко отметила, что сейчас используется базовый сценарий социально-экономического развития.

"Мы, к сожалению, не сможем предусмотреть сегодня те параметры, которые были заложены в нашем законе о бюджете на 2020, 2021 и 2022 годы. Идет корректировка объемов, преимущественно эта корректировка затрагивает доходную базу и дефицит бюджета. Сегодня мы сокращаем объем доходов, которые были предусмотрены в законе о бюджете – это порядка 20 млрд руб.", - рассказала министр финансов.

По ее данным, основные доходные источники на 2021 год предусматриваются в объеме факта 2019 года.

"Это конечно ниже, чем мы планировали на текущий 2020 год. По прибыли у нас предполагается прогноз в объеме 84 млрд руб. Второй доходный источник это НДФЛ – 82 млрд руб., это более 70% от всей доходной базы. Еще два доходных источника, имеющие значительный удельный вес – налог на имущество организаций в пределах 21 млрд руб. и акцизы в пределах 20 млрд руб. Остальные доходные источники имеют незначительный удельный вес, и мы их принимаем в расчет по тем данным, которые нам дают главные администраторы доходов", - рассказала Галина Кулаченко.

Она уточнила, что общая сумма доходов на сегодня рассчитывается в размере 259 млрд руб. Говоря о расходах, министр отметила, что по направлениям они не уменьшаются.

"Более того, мы предусматриваем рост по сравнению с 2020 годом. И практически те параметры, которые закладывались изначально на 2021 год, не сохраняются. Общий объем – 299 млрд руб. Естественно, предусматривается индексация, все социальные обязательства, которые мы несем. Все социальные выплаты индексируются, за исключением расходов на аппарат управления – то есть на чиновников", - сообщила Кулаченко.

Она отметила, что на 2021 год индексация зарплат чиновничьего аппарата не предусмотрена, более того, зарплатные фонды министерств и ведомств будут сокращены на 3%.

"Остальные расходы, которые были запланированы изначально, практически сохраняются в тех объемах, которые предусматривались ранее. Существенного сокращения нет", - заключила Галина Кулаченко.

Напомним, законопроект о бюджете на 2021 год и плановый период будет внесен губернатором Евгением Куйвашевым в Заксобрание Свердловской области. Там работа над основным финансовым документом региона будет продолжена.