Доходная часть бюджета Свердловской области на 2021 год увеличена на 16,6 млрд рублей

В Свердловской области завершились согласительные процедуры по подготовке бюджета на 2021 год. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Участники – представители органов власти, экспертного сообщества и депутаты регионального парламента – по итогам согласительных процедур приняли решение увеличить на 16,6 млрд рублей доходную часть бюджета. Это станет возможным, в том числе, за счет федеральных средств и перераспределения внутри госпрограмм Свердловской области.

Дополнительные средства будут направлены на здравоохранение, сельское хозяйство, вопросы газификации, информатизации, строительства очистных сооружений, инвестиционные и другие проекты. Также создан финансовый резерв на борьбу с пандемией коронавируса.

"Мы провели очень серьезную работу и постарались учесть все вопросы, которые предстоит решить нашему региону в 2021 году. Учтены и все обращения депутатского корпуса, ни один наказ избирателей не останется без внимания. Сегодня одна из задач правительства Свердловской области – привлечение дополнительных ресурсов в бюджет, в том числе через участие в федеральных программах", - рассказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

По мнению депутатов Законодательного собрания, профессиональное и подробное обсуждение законопроекта об областном бюджете позволило качественно подготовить этот документ ко второму чтению в региональном парламенте.

"Такого подробного общественного обсуждения бюджета нет ни в одном регионе страны. Мы совместно работали над этим документом с сентября и сегодня видим, что он однозначно готов ко второму и третьему чтениям", - отметил заместитель председателя заксобрания Свердловской области Виктор Якимов.

Как уточнила заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, доходная часть бюджета составит 278,2 миллиарда рублей, а расходная – 318,8 миллиарда рублей.