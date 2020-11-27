27 Ноября 2020
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Экономика Свердловская область
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Доходная часть бюджета Свердловской области на 2021 год увеличена на 16,6 млрд рублей

В Свердловской области завершились согласительные процедуры по подготовке бюджета на 2021 год. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Участники – представители органов власти, экспертного сообщества и депутаты регионального парламента – по итогам согласительных процедур приняли решение увеличить на 16,6 млрд рублей доходную часть бюджета. Это станет возможным, в том числе, за счет федеральных средств и перераспределения внутри госпрограмм Свердловской области.

Дополнительные средства будут направлены на здравоохранение, сельское хозяйство, вопросы газификации, информатизации, строительства очистных сооружений, инвестиционные и другие проекты. Также создан финансовый резерв на борьбу с пандемией коронавируса.

"Мы провели очень серьезную работу и постарались учесть все вопросы, которые предстоит решить нашему региону в 2021 году. Учтены и все обращения депутатского корпуса, ни один наказ избирателей не останется без внимания. Сегодня одна из задач правительства Свердловской области – привлечение дополнительных ресурсов в бюджет, в том числе через участие в федеральных программах", - рассказал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Алексей Орлов(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

По мнению депутатов Законодательного собрания, профессиональное и подробное обсуждение законопроекта об областном бюджете позволило качественно подготовить этот документ ко второму чтению в региональном парламенте.

"Такого подробного общественного обсуждения бюджета нет ни в одном регионе страны. Мы совместно работали над этим документом с сентября и сегодня видим, что он однозначно готов ко второму и третьему чтениям", - отметил заместитель председателя заксобрания Свердловской области Виктор Якимов.

Как уточнила заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, доходная часть бюджета составит 278,2 миллиарда рублей, а расходная – 318,8 миллиарда рублей.

Галина Кулаченко(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

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Доходная часть бюджета Свердловской области на 2021 год увеличена на 16,6 млрд рублей

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Теги: бюджет, согласование, доходы, коронавирус, Свердловская область



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