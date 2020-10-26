Книгу о легендарном командарме Федюнинском подарили Чрезвычайному и Полномочному Послу Монголии в России Даве Дуламсурэну

Книгу о легендарном командарме и Герое СССР и Монголии Иване Федюнинском подарили Чрезвычайному и Полномочному Послу Монголии в России Даве Дуламсурэну.

Книга из серии ЖЗЛ, напомним, вышла в издательстве "Молодая гвардия" и посвящена о командарму, Герою Советского Союза и Герою Монгольской Народной Республики Ивану Ивановичу Федюнинскому, который сыграл ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда, разработал и осуществил множество блестящих военных операций, во время операции на Халхин-голе командовал полком. Биографический роман написал известный историк-романист Сергей Михеенков. Его перу принадлежат и другие книги из серии ЖЗЛ: "Рокоссовский. Клинок и жезл", "Жуков. Маршал на белом коне", "Конев. Солдатский маршал". Издание книги стало возможным благодаря правительству Тюменской области, Тюменской областной думе и ПАО "Транснефть", которые оказали проекту финансовую поддержку.

Представительство МИД России в Екатеринбурге на своей странице в Facebook сообщает, что монгольский дипломат прибыл в столицу Урала с официальным визитом.

Монголию с Россией связывает давняя и крепкая дружба. В прошлом, 2019 году отмечалось 80-летие совместной победы на Халхин-голе, а в 2021 году будет отмечаться круглая дата - 100 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами.