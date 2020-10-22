Космонавты 63-й экспедиции МКС успешно вернулись на Землю

Космонавты 63-й длительной экспедиции МКС успешно вернулись на Землю. "Союз МС-16" отстыковался от станции в 02:32 мск, а в 05:54 уже приземлился.

"Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме. Самочувствие космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди хорошее", - говорится в официальном сообщении Роскосмоса.

Иванишина и Вагнера сегодня спецбортом доставят в Звездный городок, где они будут проходить послеполетную реабилитацию.

Экипаж Кэссиди-Иванишин-Вагнер стартовал к МКС 9 апреля с Байконура. "Союз МС-16" стал первым пилотируемым кораблем, который отправился на орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1а" с экипажем на борту. Длительность полета Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди составила почти 196 суток. За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.).

Улетая с орбиты, Кэссиди передал символический ключ командира экипажа Сергею Рыжикову, который возглавляет 64-ю экспедицию. Также на МКС остались Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс. В ноябре этого года запланирован запуск миссии SpaceX Crew-1 — к нынешнему экипажу присоединятся астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Соити Ногути.