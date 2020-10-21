22 Октября 2020
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Наука и техника Ханты-Мансийский АО - Югра В России
МКС, космонавты, астронавты, экипаж (2020) | Фото: vk.com/roscosmos

Космонавт из Югры Сергей Рыжиков стал командиром МКС

Астронавт NASA Крис Кэссиди передал "ключ" от станции космонавту Роскосмоса Сергею Рыжикову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роскосмоса.

"Сергей, я дарю тебе этот ключ и командование Международной космической станцией. Поздравляю!" - заявил Кэссиди.

Эта церемония символизирует смену командира МКС. Одновременно меняется номер экспедиции — в данном случае с 63 на 64.

Рыжиков прибыл на станцию неделю назад. Вместе с ним прилетели Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс. Экипаж проведет на МКС 177 суток. Запланированы два выхода в открытый космос и 55 научных экспериментов.

МКС, космонавты, астронавты, экипаж(2020)|Фото: vk.com/roscosmos

На 22 октября 2020 года запланировано возвращение экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с экипажем МКС-63 в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди. Кроме того, в ноябре запланирован запуск миссии SpaceX Crew-1 — к экипажу экспедиции МКС-64 присоединятся астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Соити Ногути.

Как сообщало Накануне.RU, нынешний полет "Союза" - первый случай применения двухвитковой схемы полета для пилотируемых кораблей. Кроме того, поставлен новый рекорд по полетам к МКС - общее время от запуска до стыковки составило 3 часа и 3 минуты. Обычно полет кораблей занимает около шести часов. Предыдущий рекорд принадлежит грузовому кораблю "Прогресс МС-15", которому понадобилось 3 часа и 18 минут.

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Космонавт из Югры Сергей Рыжиков стал командиром МКС

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Теги: Сергей Рыжиков, космонавт, астронавт, МКС



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