McDonalds на 8 Марта в Екатеринбурге прекратил свою работу

В Екатеринбурге закрылся один из ресторанов сети McDonalds, расположенный на ул. 8 Марта, 8В. С фасада здания сняли вывеску, а объявление на дверях предупреждает людей о закрытии заведения по техническим причинам.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, решение о прекращении деятельности ресторана вблизи Площади 1905 г. было принято после переговоров с арендодателем здания. Все 72 сотрудника точки были в полном составе переведены на работу в другие предприятия.

Помимо этого в пресс-службе сообщили о возможности появления новой точки сети McDonalds в Екатеринбурге уже до конца 2020 г., однако информации о точном месте пока нет.