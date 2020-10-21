21 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Фонтан, Роснефть (2020) | Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

В Югре на месторождении "Роснефти" забил черный фонтан

В соцсетях появилось видео, снятое на одном из месторождений "Роснефти". Снято, как из земли бьёт черный фонтан, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Одни комментаторы предположили, что хлещет нефть, они написали: "Жалко мужиков, без премии остались". Другие говорят о том, что "глава "Роснефти" Игорь Сечин теряет миллионы".

Однако выяснилось, что это прорыв на водоводе высокого давления, в результате наружу вырвался фонтан технической воды высотой около 10-15 метров.

"ООО "РН-Юганскнефтегаз" завершает работы по очистке участка на месте отказа водовода и выброса технической воды на Правдинском месторождении. Площадь выхода воды составила 0,001 га. Угроза окружающей среде отсутствует", - сообщили Накануне.RU в компании.


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В Югре на месторождении "Роснефти" забил черный фонтан

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Теги: Роснефть, месторождение, фонтан, нефть



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