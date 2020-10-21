В Югре на месторождении "Роснефти" забил черный фонтан

В соцсетях появилось видео, снятое на одном из месторождений "Роснефти". Снято, как из земли бьёт черный фонтан, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Одни комментаторы предположили, что хлещет нефть, они написали: "Жалко мужиков, без премии остались". Другие говорят о том, что "глава "Роснефти" Игорь Сечин теряет миллионы".

Однако выяснилось, что это прорыв на водоводе высокого давления, в результате наружу вырвался фонтан технической воды высотой около 10-15 метров.

"ООО "РН-Юганскнефтегаз" завершает работы по очистке участка на месте отказа водовода и выброса технической воды на Правдинском месторождении. Площадь выхода воды составила 0,001 га. Угроза окружающей среде отсутствует", - сообщили Накануне.RU в компании.



