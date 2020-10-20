20 Октября 2020
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Михаил Музраев (2019) | Фото: telegram.org/mash

Экс-главе волгоградского СУ СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю следственного управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлено обвинение по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова в окончательной редакции.

Об этом сообщил ТАСС его адвокат Владимир Семенцов.

По его словам, его подзащитного обвиняют в преступлениях по статьям "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору", "Незаконный оборот оружия" и "Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы".

Напомним, Музраев задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. Преступление было совершено в ноябре 2016 года, преступники проникли на территорию частного дома губернатора. Они пытались поджечь здание.

В прошлом году сообщалось, что по делу о покушении задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.

Кроме того, одновременно с бывшим высокопоставленным следователем в Волгограде задержали волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Подозреваемые арестованы.

Ранее сообщалось, что экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области не признает свою вину - он считает, что сейчас против него используют тех людей, которых он ранее посадил.

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Экс-главе волгоградского СУ СК предъявили окончательное обвинение

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Теги: михаил музраев, терроризм, андрей бочаров



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