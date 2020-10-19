20 Октября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Санкт-Петербург
санкт-петербург (2011) | Фото:Накануне.RU

Рестораны Санкт-Петербурга из-за коронавируса будут закрываться в 23.00

Власти Санкт-Петербурга готовят ограничения времени работы ресторанов. По словам вице-губернатора Евгения Елина, они будут работать до 23.00, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23.00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Когда будут введены такие ограничения, Елин не уточнил.

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Рестораны Санкт-Петербурга из-за коронавируса будут закрываться в 23.00

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Теги: Евгений Елин, ресторан, Санкт-Петербург



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