Рестораны Санкт-Петербурга из-за коронавируса будут закрываться в 23.00

Власти Санкт-Петербурга готовят ограничения времени работы ресторанов. По словам вице-губернатора Евгения Елина, они будут работать до 23.00, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Рестораны выполняют две функции: кормят и развлекают. Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23.00 вредно. Давайте чуть меньше потанцуем и пообнимаемся и дадим меньше работы нашей системе здравоохранения", - цитирует чиновника "Интерфакс".

Когда будут введены такие ограничения, Елин не уточнил.