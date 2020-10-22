В Петербурге запретили работу кафе и ресторанов по ночам

В Петербурге из-за распространения коронавируса запретили работу организаций общественного питания по ночам. Губернатор Александр Беглов подписал постановление.

Меры введены до 29 ноября. Исключение составляют заведения, расположенные на территории вокзалов, аэропорта и АЗС.

Кроме того, досугово-развлекательная деятельность в кафе и ресторанах запрещена, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Ранее уже сообщалось, что Власти Санкт-Петербурга готовят ограничения времени работы ресторанов. По словам вице-губернатора Евгения Елина, они будут работать до 23.00.