В Челябинске время ожидания скорой помощи составляет пять суток

В Челябинске время ожидания скорой помощи сократится с пяти до трех суток. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам замгубернатора, в настоящий момент ожидание скорой медицинской помощи доходит до 5 суток. Для уменьшения интервала в Челябинске на работу приняты 20 водителей скорой помощи. Проводится работа со студентами старших курсов медицинских колледжей для трудоустройства фельдшерами. Городу необходимо 20 бригад, чтобы укладываться в регламентное время.

"Я поставила министерству здравоохранения задачу набрать 60 человек и "закрыть" 20 бригад, которые бы вышли на линию и сократили до трех дней интервал ожидания", - подчеркнула Ирина Гехт.

Напомним, в Челябинске такси начнут возить на КТ пациентов с подозрением на COVID-19.