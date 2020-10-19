В Челябинске такси начнут возить пациентов с подозрением на COVID-19 на КТ к концу этой недели

В Челябинске автомобили "Яндекс.Такси" могут начать возить пациентов с подозрением на коронавирус на компьютерную томографию уже на этой неделе, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня мы финальный вариант договора подписываем. Уже идет обучение диспетчеров на "Яндекс.Такси". Они нам обещают к концу недели оборудовать машины защитными экранами для того, чтобы обеспечить безопасность водителей для выезда таких машин. С конца этой недели или в начале следующей они подключатся к доставке пациентов на компьютерную томографию. Это снизит напряженность", - рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, автомобили "Яндекс.Такси" будут использовать для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус на компьютерную томографию в Челябинске и Магнитогорске. Для Челябинска будет выделено 19 машин, для Магнитогорска – 12. Эти автомобили будут прикреплены к медицинским организациям и будут обслуживать только пациентов для проведения КТ. Оплачивать эти расходы будут из средств благотворительной организации.

На прошлой неделе водители "Яндекс.Такси" заявили о снижении гарантированного заработка после озвученных планов использовать их машины для перевозки пациентов с подозрением на COVID-19. Таксисты намерены 23 октября провести забастовку.