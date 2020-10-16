16 Октября 2020
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Боинг-777, Украина, крушение (2014) | Фото:ntv.ru

Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа от консультаций по МН17

Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России в Гааге Александра Шульгина из-за решения российской стороны выйти из трехсторонних консультаций по делу о крушении рейса МН17.

По словам главы ведомства Стефа Блока, правительство Нидерландов подчеркивало, что придает важное значение этим трехсторонним переговорам. В том числе, это было сделано во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает Regnum.

В июле Нидерланды подали в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против России в связи с крушением малйазийского Boeing в Донбассе.

В МИД РФ заявили, что этот шаг лишает смысла в продолжении трехсторонних консультаций и участия в них России. В ведомстве сообщили, что РФ считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Голландией по катастрофе MH17.

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Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов из-за отказа от консультаций по МН17

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Теги: нидерланды, россия, MH17



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Ранее 15.10.2020 13:15 Мск МИД: Россия отказывается от консультаций с Австралией и Нидерландами по делу МН17

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