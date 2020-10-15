МИД: Россия отказывается от консультаций с Австралией и Нидерландами по делу МН17

Россия считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Голландией по катастрофе MH17, говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что всего прошло три раунда переговоров. В июле Нидерланды подали в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против России в связи с крушением малйазийского Boeing в Донбассе.

В МИД этот шаг расценивают как "недружественные действия" и заявляют, что он лишает смысла продолжение трехсторонних консультаций и участие в них России.

При этом Москва готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами, в том числе в вопросе о незакрытии Украиной воздушного пространства над зоной вооруженного конфликта над Донбассом, но уже в других форматах.

Ранее МИД РФ заявлял, что Совместная следственная группа, занимающаяся делом о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17, не провела настоящего расследования роли Украины в этой катастрофе. Материалы, переданные Россией, игнорировались или объявлялись сфальсифицированными.