15 Октября 2020
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Политика В России
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

МИД: Россия отказывается от консультаций с Австралией и Нидерландами по делу МН17

Россия считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Голландией по катастрофе MH17, говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что всего прошло три раунда переговоров. В июле Нидерланды подали в ЕСПЧ межгосударственную жалобу против России в связи с крушением малйазийского Boeing в Донбассе.

В МИД этот шаг расценивают как "недружественные действия" и заявляют, что он лишает смысла продолжение трехсторонних консультаций и участие в них России.

При этом Москва готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами, в том числе в вопросе о незакрытии Украиной воздушного пространства над зоной вооруженного конфликта над Донбассом, но уже в других форматах.

Ранее МИД РФ заявлял, что Совместная следственная группа, занимающаяся делом о крушении малайзийского "Боинга" рейса MH17, не провела настоящего расследования роли Украины в этой катастрофе. Материалы, переданные Россией, игнорировались или объявлялись сфальсифицированными.

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МИД: Россия отказывается от консультаций с Австралией и Нидерландами по делу МН17

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Теги: МИД РФ, МН17, Нидерланды, Австралия



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