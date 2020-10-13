13 Октября 2020
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Общество В России Москва
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Новый день – новый рекорд: в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.

Вот как распределились новые случаи по регионам:

  Москва - 4618

  Санкт-Петербург - 557

  Московская область - 420

  Ростовская область - 277

  Нижегородская область - 274

  Воронежская область - 211

  Свердловская область - 208

  Архангельская область - 198

  Ханты-Мансийский АО - 197

  Красноярский край - 184

  Кемеровская область - 179

  Забайкальский край - 176

  Иркутская область - 171

  Алтайский край - 170

  Ульяновская область - 169

  Волгоградская область - 165

  Томская область - 165

  Ставропольский край - 161

  Ямало-Ненецкий АО - 158

  Саратовская область - 155

  Оренбургская область - 153

  Омская область - 152

  Мурманская область - 150

  Республика Крым - 148

  Республика Коми - 147

  Пензенская область - 141

  Тюменская область - 130

  Самарская область - 128

  Республика Саха (Якутия) - 122

  Новосибирская область - 114

  Орловская область - 110

  Удмуртская Республика - 108

  Хабаровский край - 108

  Пермский край - 106

  Кировская область - 101

  Тверская область - 99

  Ленинградская область - 99

  Краснодарский край - 98

  Республика Бурятия - 98

  Калужская область - 94

  Приморский край - 94

  Рязанская область - 91

  Челябинская область - 89

  Брянская область - 86

  Курская область - 86

  Ивановская область - 85

  Республика Дагестан - 85

  Республика Калмыкия - 85

  Белгородская область - 84

  Ярославская область - 82

  Карачаево-Черкесская Республика - 81

  Кабардино-Балкарская Республика - 80

  Калининградская область - 79

  Владимирская область - 72

  Костромская область - 71

  Вологодская область - 69

  Республика Хакасия - 66

  Астраханская область - 65

  Республика Мордовия - 65

  Сахалинская область - 65

  Тамбовская область - 64

  Курганская область - 64

  Новгородская область - 62

  Смоленская область - 61

  Псковская область - 61

  Тульская область - 60

  Республика Башкортостан - 58

  Липецкая область - 56

  Республика Ингушетия - 54

  Амурская область - 54

  Магаданская область - 48

  Республика Тыва - 47

  Республика Адыгея - 45

  Республика Алтай - 43

  Камчатский край - 40

  Республика Северная Осетия - 39

  Республика Марий Эл - 38

  Республика Карелия - 37

  Чувашская Республика - 35

  Республика Татарстан - 34

  Севастополь - 30

  Еврейская АО - 29

  Чеченская Республика - 5

  Ненецкий АО - 3

  Чукотский АО - 2

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Новый день – новый рекорд: в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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