Новый день – новый рекорд: в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 28,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 4618
Санкт-Петербург - 557
Московская область - 420
Ростовская область - 277
Нижегородская область - 274
Воронежская область - 211
Свердловская область - 208
Архангельская область - 198
Ханты-Мансийский АО - 197
Красноярский край - 184
Кемеровская область - 179
Забайкальский край - 176
Иркутская область - 171
Алтайский край - 170
Ульяновская область - 169
Волгоградская область - 165
Томская область - 165
Ставропольский край - 161
Ямало-Ненецкий АО - 158
Саратовская область - 155
Оренбургская область - 153
Омская область - 152
Мурманская область - 150
Республика Крым - 148
Республика Коми - 147
Пензенская область - 141
Тюменская область - 130
Самарская область - 128
Республика Саха (Якутия) - 122
Новосибирская область - 114
Орловская область - 110
Удмуртская Республика - 108
Хабаровский край - 108
Пермский край - 106
Кировская область - 101
Тверская область - 99
Ленинградская область - 99
Краснодарский край - 98
Республика Бурятия - 98
Калужская область - 94
Приморский край - 94
Рязанская область - 91
Челябинская область - 89
Брянская область - 86
Курская область - 86
Ивановская область - 85
Республика Дагестан - 85
Республика Калмыкия - 85
Белгородская область - 84
Ярославская область - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 81
Кабардино-Балкарская Республика - 80
Калининградская область - 79
Владимирская область - 72
Костромская область - 71
Вологодская область - 69
Республика Хакасия - 66
Астраханская область - 65
Республика Мордовия - 65
Сахалинская область - 65
Тамбовская область - 64
Курганская область - 64
Новгородская область - 62
Смоленская область - 61
Псковская область - 61
Тульская область - 60
Республика Башкортостан - 58
Липецкая область - 56
Республика Ингушетия - 54
Амурская область - 54
Магаданская область - 48
Республика Тыва - 47
Республика Адыгея - 45
Республика Алтай - 43
Камчатский край - 40
Республика Северная Осетия - 39
Республика Марий Эл - 38
Республика Карелия - 37
Чувашская Республика - 35
Республика Татарстан - 34
Севастополь - 30
Еврейская АО - 29
Чеченская Республика - 5
Ненецкий АО - 3
Чукотский АО - 2