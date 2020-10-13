Строительство четвертой линии завода "Ямал СПГ" находится на завершающей стадии

Строительство четвертой линии завода сжиженного природного газа (СПГ) "Ямал СПГ" находится на завершающей стадии.

Об этом во время конференции Flame сообщил зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй, передает telegram-канал СПГ channel.

В настоящий момент на объекте идет подключение оборудования четвертой линии завода к факельной системе.

Джитвэй напомнил, что компания надеется запустить линию в эксплуатацию до конца года, а будущую продукцию с нее продавать на спотовом рынке или по краткосрочным контрактам.

Напомним, в прошлом году Россия экспортировала 248 млрд кубометров природная газа, впрочем, большая часть из них - газопроводные поставки в Европу. СПГ проекты обеспечили только 16,4 млн т СПГ в сжиженном виде, или чуть менее 23 млрд кубометров в газообразном эквиваленте. Однако в ближайшие 10 лет, согласно прогнозу CSIS Россия увеличит поставки СПГ за рубеж в три раза. Такой результат будет достигнут благодаря ямальским суперпроектам. В частности, проект "Ямал-СПГ", который в прошлом году отгрузил свой первый газ, заработает в полную мощность. В 2022 г. начнет работу еще более масштабный проект - "Арктик СПГ-2" - его мощность составит 18 млн т в год. В 2020-е годы инициативу НОВАТЭКа подхватят компании "Газпром" и "Роснефть" - они запустят "Балтийский СПГ" и "Дальневосточный СПГ" пиковой мощностью 10 и 5 млн т в год соответственно.

Также Россия планирует увеличить объемы поставок в Азию на 38 млрд куб. м за счет "Силы Сибири", ввести в эксплуатацию "Турецкий поток" и "Северный поток - 2", что даст дополнительные 87 млрд кубометров экспорта в Европу. В общей сложности объем экспорта через трубопроводы и терминалы СПГ может достигнуть 420 млрд кубометров без учета еще не возведенных мощностей.