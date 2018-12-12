Газовозам завода "Ямал СПГ" разрешать каботаж по Севморпути

Танкеры "Ямала СПГ" получат разрешение на каботаж СПГ по Северному морскому пути. О подготовке распоряжения рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих на совещании по вопросам развития Арктики.

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Ранее был принят закон, запрещающий каботаж по СМП судов, работающих не под флагом России. НОВАТЭК предложил сделать исключение для газовозов "Ямала СПГ", которые были заложены до принятия постановления на иностранных верфях.

"Согласно этим предложениям 15 судов, которые ранее были заложены на иностранных верфях, будут описаны. Подготовлено соответствующее распоряжение правительства, оно сейчас на согласовании. Мы говорим о том, что до конца года оно будет внесено в правительство", — сказал Дитрих на совещании.

Совещание 11 декабря прошло на Ямале. В этот же день премьер запустил третью очередь завода НОВАТЭКа.